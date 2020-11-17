Почтовая посылка с одуряющим содержимым не смогла дойти до адресата, содержащегося под стражей в следственном изоляторе № 1 в Колпино. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Вскрыв пакет, внутри него нашли кроссовки. Их внимательный осмотр показал, что под стельками есть тайник — вырезанные в подошвах углубления, в которых было несколько свертков из полиэтиленовой пленки. Найденное отправили на экспертизу.



«Согласно заключению проведенного химического исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти растительное вещество оказалось наркотическим средством общим весом 5,37 грамма», — рассказали в региональном УФСИН.

