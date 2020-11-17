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До арестанта Крестов не дошли кроссовки. Под стелькой нашли тайник

Почтовая посылка с одуряющим содержимым не смогла дойти до адресата, содержащегося под стражей в следственном изоляторе № 1 в Колпино. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вскрыв пакет, внутри него нашли кроссовки. Их внимательный осмотр показал, что под стельками есть тайник — вырезанные в подошвах углубления, в которых было несколько свертков из полиэтиленовой пленки. Найденное отправили на экспертизу.

«Согласно заключению проведенного химического исследования в ЭКЦ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти растительное вещество оказалось наркотическим средством общим весом 5,37 грамма», — рассказали в региональном УФСИН.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (1)

ded morze
Кроссовки с Сенной или Апрашки ?афганские стельки.
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