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РБК: В России зафиксирован рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

Число случаев загрязнения атмосферы в 2020-м в три раза превысило аналогичный показатель 2019-го, установив очередной рекорд.

«2020 год еще не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет», — сообщает 17 ноября РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Исследователи указывают, что за 9 месяцев число выбросов уже на треть превысило максимум десятилетней давности, а если сравнивать с 2019-м — в три раза. Самыми загрязненными регионами названы Самарская (112 случаев загрязнения) и Оренбургская области (9), а также Республика Бурятия (22).

Эксперты считают, что рост загрязнений связан с большим числом «нештатных ситуаций», в том числе «авариями на производстве».

«В начале пандемии коронавируса часто высказывалось мнение, что закрытие предприятий и снижение транспортного потока будет позитивно сказываться на экологической обстановке. Однако по факту ситуация может оказаться не столь однозначной: основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Комментарии (3)

260642921
А что там на этот счет сказано в новой Конституции? Которую обсуждали и принимали такие уважаемые люди?
USSR_forever
это в этой помойке они внутренний туризм собрались развивать? =)
вадики
Ну уот и усе))Карачун вам жители России Онкология рак генные мутации у детей и у вас все что нужно знать о новом капитализьме в России
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