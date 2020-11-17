РБК: В России зафиксирован рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

Число случаев загрязнения атмосферы в 2020-м в три раза превысило аналогичный показатель 2019-го, установив очередной рекорд.



«2020 год еще не кончился, но уже побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет», — сообщает 17 ноября РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza.



Исследователи указывают, что за 9 месяцев число выбросов уже на треть превысило максимум десятилетней давности, а если сравнивать с 2019-м — в три раза. Самыми загрязненными регионами названы Самарская (112 случаев загрязнения) и Оренбургская области (9), а также Республика Бурятия (22).

