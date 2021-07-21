«Это такой эффект от дождя, которого долго не было, — сообщили в пресс-службе ведомства 21 июля. — Дождевые струи превращаются в мелкие пузырьки, которые со стороны выглядят как белый химический налёт. Играет роль и высокая температура дорожного полотна».
Кроме того, комблаг ссылается на экологов, которые утверждают, что «в воздухе накапливается мелкая пыль, которая дождём прибивается к асфальту и даёт такие разводы».
Напомним, необычную пену петербуржцы увидели вечером 20 июля во время ливня на городских дорогах — в частности, на дамбе и у метро «Гражданский проспект».
Пузырьки и пыль. Смольный не связывает дождевую пену на дорогах Петербурга с использованием шампуня
В Смольном объяснили появление «пены» на петербургских дорогах во время дождя
Комитет по благоустройству Петербурга рассказал «Фонтанке», что чиновники считают причиной «пены», которую горожане накануне увидели на дорогах во время дождя. Асфальтовая гигиена ни при чём.
«Это такой эффект от дождя, которого долго не было, — сообщили в пресс-службе ведомства 21 июля. — Дождевые струи превращаются в мелкие пузырьки, которые со стороны выглядят как белый химический налёт. Играет роль и высокая температура дорожного полотна».