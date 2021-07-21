FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Пузырьки и пыль. Смольный не связывает дождевую пену на дорогах Петербурга с использованием шампуня

В Смольном объяснили появление «пены» на петербургских дорогах во время дождя

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал «Фонтанке», что чиновники считают причиной «пены», которую горожане накануне увидели на дорогах во время дождя. Асфальтовая гигиена ни при чём.

«Это такой эффект от дождя, которого долго не было, — сообщили в пресс-службе ведомства 21 июля. — Дождевые струи превращаются в мелкие пузырьки, которые со стороны выглядят как белый химический налёт. Играет роль и высокая температура дорожного полотна».

Кроме того, комблаг ссылается на экологов, которые утверждают, что «в воздухе накапливается мелкая пыль, которая дождём прибивается к асфальту и даёт такие разводы».

Напомним, необычную пену петербуржцы увидели вечером 20 июля во время ливня на городских дорогах — в частности, на дамбе и у метро «Гражданский проспект».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Otkating
"На вопрос почему отопление дали на 10 дней позже, чиновники ответили, что стыдно не знать физику, и что вода при нагревании расширяется и плохо пролазит в трубы..."
тов
Никогда при советской власти такой пены не было.

Жара была, ливни были, а такой пены никогда не было.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний