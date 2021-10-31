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В реке Оккервиль у Уткиной дачи заметили чёрное нечто

Жители Петербурга вгляделись в воды Оккервиля в Красногвардейском районе города и заметили неладное: река местами сменила цвет так, что это вызвало опасения.

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Своими наблюдениями с «Фонтанкой» 31 октября поделился читатель. «Утром обнаружил большое чёрное пятно в реке Оккервиль, на месте, где она впадает в реку Охта. Есть подозрение, что какие-то химические отходы выливают», — сообщил Андрей.

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Читатель «Фонтанки» полагает, что произошедшее каким-то образом связано с работами, проводимыми на территории особняка «Уткина дача».

Там по заказу музея городской скульптуры реставрируют фасады главного дома и служебного корпуса, в частности, ремонтируют фундамент. Работы ведёт компания «Петрос», судя по паспорту, они близки к завершению.

Река Оккервиль находится в ведении Росприроднадзора. Редакция передала снимки в Северо-Западного управление, там сообщили, что проверят акваторию.

Весной прошлого года Оккервиль почернел примерно в двух километрах выше по течению, в районе Яблоновского сада. В августе предостережение от Росприроднадзора получил Водоканал. Причиной послужило возможное загрязнение реки через выпуск ВО-160. Он отводит сточные воды от жилых домов и учреждений в районе улицы Латышских Стрелков и проспекта Пятилеток.

Ансамбль «Уткина дача» был построен в 1790-х годах, предположительно по проекту Н. А. Львова. Служебный корпус — в 1820–1830-х годах, автор неизвестен. Вплоть до 2009 года в главном здании усадьбы сохранялись жилые квартиры. В том же году здание наделили статусом памятника федерального значения.

Здание расселили в 2010 году, в 2011-м — отдали музею городской скульптуры. Предполагается, после окончания реставрации в здании «поселится» филиал учреждения культуры.

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
Тема не раскрыта - на фото просто мутная грязная протока.
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Княгиня Шаховская изволили арапов купать
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