В реке Оккервиль у Уткиной дачи заметили чёрное нечто

Своими наблюдениями с «Фонтанкой» 31 октября поделился читатель. «Утром обнаружил большое чёрное пятно в реке Оккервиль, на месте, где она впадает в реку Охта. Есть подозрение, что какие-то химические отходы выливают», — сообщил Андрей.
Читатель «Фонтанки» полагает, что произошедшее каким-то образом связано с работами, проводимыми на территории особняка «Уткина дача».
Там по заказу музея городской скульптуры реставрируют фасады главного дома и служебного корпуса, в частности, ремонтируют фундамент. Работы ведёт компания «Петрос», судя по паспорту, они близки к завершению.
Река Оккервиль находится в ведении Росприроднадзора. Редакция передала снимки в Северо-Западного управление, там сообщили, что проверят акваторию.
Весной прошлого года Оккервиль почернел примерно в двух километрах выше по течению, в районе Яблоновского сада. В августе предостережение от Росприроднадзора получил Водоканал. Причиной послужило возможное загрязнение реки через выпуск ВО-160. Он отводит сточные воды от жилых домов и учреждений в районе улицы Латышских Стрелков и проспекта Пятилеток.