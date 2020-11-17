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У кафе армянской кухни в Петербурге выясняли отношения два иностранца. Победил тот, кто первым достал нож

Правила дорожного движения в помощью ножа втолковывал оппоненту на улице Седова 24-летний мигрант. Припарковав машину, где хотел, он пришел сдаваться в полицию.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, первое сообщение о конфликте у кафе «Водопад» на улице Седова поступило в полицию Невского района за час до полуночи в воскресенье. Звонивший взволнованного рассказывал полицейским, что на его друга напал неизвестный с ножом. Когда на место прибыл первый наряд 21-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением в область сердца увозили в городскую больницу№ 26.

Его знакомый, который вызвал полицию, рассказала, что друг поспорил с водителем «Фольксвагена Джетта» о том, кто имеет преимущество при движения на дворовой территории. Автомобилист достал в качестве аргумента нож, и ударил в грудь мужчину. После чего сел в иномарку и уехал.

Машину, благо номера заявитель запомнил, нашли вскоре на улице Шелгунова.

А через час нашелся и её водитель — 24-летний гражданин Кыргизстана, который приехал в Петербург на заработки полтора года назад, пришел в полицию с заявлением о содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (4)

8967
Одного теперь лечить за счёт налогоплательщиков, другого - сторожить, и обоих - кормить.
Barmaley_5e4d0211d3423
Судя по количеству ошибок в тексте, заметку тоже писал мигрант, плохо знакомый с русским языком.

"Звонивший взволнованного рассказывал полицейским ... "
"Когда на место прибыл первый наряд 21-летнего гражданина Узбекистана"
"Его знакомый, который вызвал полицию, рассказала ... "
"кто имеет преимущество при движения на дворовой территории."
"24-летний гражданин Кыргизстана"

Позор!
263889931
Какая петербургская новость!
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