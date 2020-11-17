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17.11.2020 00:08
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Нападающий «Атлетико» Суарес сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий испанского футбольного клуба «Атлетико» Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщили в понедельник, 16 ноября, в пресс-службе Федерации футбола Уругвая, теперь Суаресу предстоит повторный анализ, чтобы исключить ошибку.

В ожидании повторного результата футболист будет изолирован.

18 ноября сборная Уругвая, за которую выступает Суарес, в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года будет принимать сборную Бразилии. А уже 21 ноября «Атлетико» встретится с «Барселоной» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

С 2014 по 2020 года Суарес выступал за «Барселону», в составе которой выиграл четыре титула чемпиона Испании, а также Лигу чемпионов.

Ранее тест вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова на коронавирус дал сомнительный результат.

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