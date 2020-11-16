Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на коронавирус
Тест вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова на коронавирус оказался подозрительным, сообщает пресс-служба национальной команды 16 ноября.
⚡️ По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.— Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2020
«По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», — говорится в сообщении.
Накануне в Стамбуле сборная России играла против Турции в матче Лиги наций УЕФА и потерпела поражение со счетом 2:3. Сафонов участие в матче не принимал. Сегодня в 17:00 сборная России вылетит из Стамбула в Белград, где 18 ноября встретится с Сербией в матче Лиги наций.