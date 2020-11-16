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16.11.2020 16:30
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Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на коронавирус

Тест вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова на коронавирус оказался подозрительным, сообщает пресс-служба национальной команды 16 ноября.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», — говорится в сообщении.

Накануне в Стамбуле сборная России играла против Турции в матче Лиги наций УЕФА и потерпела поражение со счетом 2:3. Сафонов участие в матче не принимал. Сегодня в 17:00 сборная России вылетит из Стамбула в Белград, где 18 ноября встретится с Сербией в матче Лиги наций.

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Комментарии (5)

ded morze
По началу заголовка думал тоже руку мозолит...но нет просто заболел.
Павел Павлов
Спасибо лиговскому гопнику за то что Россия выкинута на 10ки лет из мирового спорта.
zelf
Распустить их всех. Пусть дома сидят. Все равно толка нет.
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