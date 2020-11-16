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16.11.2020 18:49
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Два удара дубинкой по пьяному оставили охранника в Петербурге без работы, свободы и с долгом в четверть миллиона

Куйбышевский райсуд Петербурга пересчитал в реальный срок два удара резиновой дубинкой, которые охранник нанёс нетрезвому и непокорному постояльцу хостела. Через неделю строптивца с синяками нашли мёртвым в туалете вокзала.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 ноября, Юрий Махно признан виновным в превышении полномочий работником ЧОП при исполнении (статья 203 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Махно работал охранником предприятия «Стайер». Установлено, что 23 октября прошлого года он прибыл на вызов в хостел «Друзья» на Достоевской, персонал которого отчаялся выдворить перебравшего постояльца и нажал тревожную кнопку. Охранник попытался было воздействовать словом, но вышел за вербальные рамки и попрощался с клиентом минимум двумя ударами в области правого межреберья. Методы его работы попали на видео.

Через неделю мужчину, который нарушал покой в хостеле, нашли мёртвым в общественном туалете Ладожского вокзала. Судмедэксперты заключили, что к смерти привели побои. Махно задержали в январе 2020 года.

В суде он согласился, что слишком рьяно исполнял обязанности охранника, однако не уверен, что пара ударов могли стоить взрослому мужчине жизни. Махно приговорили к пяти годам в колонии строгого режима, ещё два года ему запрещено работать охранником. Суд также удовлетворил гражданский иск к подсудимому на 251 тысячу 680 рублей.

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Комментарии (5)

Александр Смуров
>Судмедэксперты заключили, что к смерти привели побои.
А к какому ведомству относятся судмедэксперты? Есть надежда что в своих заключениях они хотя бы формально не зависят от Следствия и Суда ?
Маргaрита
Ну если бы в этот день, или на следующий день нашли мертвым, это одно дело. А когда он даже не обратился за медицинской помощью целую неделю, то это уже по-моему не ответственность охранника.
Karl_Ivanovich
И что теперь гуманисты прикажут делать с пьяным бузотёром?
Конфетами кормить?
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