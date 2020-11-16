Два удара дубинкой по пьяному оставили охранника в Петербурге без работы, свободы и с долгом в четверть миллиона
Куйбышевский райсуд Петербурга пересчитал в реальный срок два удара резиновой дубинкой, которые охранник нанёс нетрезвому и непокорному постояльцу хостела. Через неделю строптивца с синяками нашли мёртвым в туалете вокзала.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 ноября, Юрий Махно признан виновным в превышении полномочий работником ЧОП при исполнении (статья 203 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Махно работал охранником предприятия «Стайер». Установлено, что 23 октября прошлого года он прибыл на вызов в хостел «Друзья» на Достоевской, персонал которого отчаялся выдворить перебравшего постояльца и нажал тревожную кнопку. Охранник попытался было воздействовать словом, но вышел за вербальные рамки и попрощался с клиентом минимум двумя ударами в области правого межреберья. Методы его работы попали на видео.
Через неделю мужчину, который нарушал покой в хостеле, нашли мёртвым в общественном туалете Ладожского вокзала. Судмедэксперты заключили, что к смерти привели побои. Махно задержали в январе 2020 года.
В суде он согласился, что слишком рьяно исполнял обязанности охранника, однако не уверен, что пара ударов могли стоить взрослому мужчине жизни. Махно приговорили к пяти годам в колонии строгого режима, ещё два года ему запрещено работать охранником. Суд также удовлетворил гражданский иск к подсудимому на 251 тысячу 680 рублей.