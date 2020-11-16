«Обстановка в целом стабилизировалась». Путин и Макрон снова обсудили Карабах

Президенты России и Франции сошлись во мнении, что ситуация в непризнанной республике стабилизировалась.



«Заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась», — сообщается 16 ноября по итогам переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона на сайте Кремля.

Российский президент проинформировал французского коллегу об «активных посреднических усилиях», которые позволили положить конец конфликту. Также Путин рассказал о развертывании российских миротворцев в Карабахе.