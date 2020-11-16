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16.11.2020 16:16
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«Обстановка в целом стабилизировалась». Путин и Макрон снова обсудили Карабах

Президенты России и Франции сошлись во мнении, что ситуация в непризнанной республике стабилизировалась.

«Заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась», — сообщается 16 ноября по итогам переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона на сайте Кремля.

Российский президент проинформировал французского коллегу об «активных посреднических усилиях», которые позволили положить конец конфликту. Также Путин рассказал о развертывании российских миротворцев в Карабахе.

Макрон и Путин отметили важность решения гуманитарных вопросов, например, возвращения беженцев.

Лидеры России и Франции уже обсуждали тему Карабаха. Они призывали стороны к прекращению огня. Чуть позже президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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Комментарии (2)

260642921
Османские султаны с того света аплодируют Эрдогану, Алиеву и Путину.
Набеглов
Интересно, как все было на самом деле
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