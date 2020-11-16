Падение восьмилетки со скалодрома в «Питерлэнде» стало уголовным делом об оказании небезопасных услуг

ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения восьмилетнего ребёнка на скалодроме в «Питерлэнде». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.



«Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.



Мама пострадавшего мальчика сообщила «Фонтанке», что ее уведомили о возбуждении дела, но со следователем она пока не общалась. Женщина находится в больнице, помогает сыну восстанавливаться.

