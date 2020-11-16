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16.11.2020 14:51
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Падение восьмилетки со скалодрома в «Питерлэнде» стало уголовным делом об оказании небезопасных услуг

ГСУ СК по Петербургу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения восьмилетнего ребёнка на скалодроме в «Питерлэнде». Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Мама пострадавшего мальчика сообщила «Фонтанке», что ее уведомили о возбуждении дела, но со следователем она пока не общалась. Женщина находится в больнице, помогает сыну восстанавливаться.

О травмах восьмилетнего школьника «Фонтанке» стало известно 13 ноября. Парк и скалодром на нем мальчик посетил накануне, это был второй раз, когда он пробовал себя на высотных трассах. Уже под конец занятия он брал очередную высоту, перед подъемом страховку проверил и застегнул инструктор. С какой именно высоты упал школьник, Елена сейчас сказать затрудняется, но пролетел он не меньше трех метров. Мальчика увезли в больницу, где был диагностирован перелом позвоночника.

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