Турецкий парламент рассмотрит отправку военных в Азербайджан
Президентский указ об отправке военнослужащих в Азербайджан направлен в парламент Турции.
«Турецкий парламент рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан. Проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение парламента страны», — сообщает 16 ноября агентство Anadolu.
В документе подчеркивается, что отправка военных «соответствует национальным интересам Турции». Они будут работать в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. При этом численность, сроки и задачи миссии еще будут определены администрацией главы государства.
Ранее министр обороны Турции намекнул на возможность отправки миротворцев в Карабах.