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16.11.2020 13:02
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Турецкий парламент рассмотрит отправку военных в Азербайджан

Президентский указ об отправке военнослужащих в Азербайджан направлен в парламент Турции.

«Турецкий парламент рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан. Проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение парламента страны», — сообщает 16 ноября агентство Anadolu.

В документе подчеркивается, что отправка военных «соответствует национальным интересам Турции». Они будут работать в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. При этом численность, сроки и задачи миссии еще будут определены администрацией главы государства.

Ранее министр обороны Турции намекнул на возможность отправки миротворцев в Карабах.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских миротворцев. В Кремле отметили, что их «функции предстоит еще уточнить».

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Комментарии (1)

iphonedimona
Дык, сказали же Захарова и Лавров, что никаких турок не будет. Вот только турки их не услышали, и как победители будут делать то, что захотят. А Захаровой и Лаврову остаётся только ждать очередной рейс из Аргентины, для вдохновения.
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