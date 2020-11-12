Министр обороны Турции заявил об участии турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе

Глава военного ведомства Турции рассказал о возможной роли страны в миротворческой деятельности в Карабахе.



«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — заявил 12 ноября Хулуси Акар в комментарии агентству Anadolu.



По его словам, Анкара не выступает с какими-либо «территориальными претензиями» к другим странам, однако будет защищать свои национальные интересы.

