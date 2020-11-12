Министр обороны Турции заявил об участии турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе
Глава военного ведомства Турции рассказал о возможной роли страны в миротворческой деятельности в Карабахе.
«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — заявил 12 ноября Хулуси Акар в комментарии агентству Anadolu.
По его словам, Анкара не выступает с какими-либо «территориальными претензиями» к другим странам, однако будет защищать свои национальные интересы.
Ранее на возможное участие турецких военных в миротворческой операции в непризнанной республике намекал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что в Карабахе будут находиться только миротворцы из РФ.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских миротворцев. В Кремле отметили, что их «функции предстоит еще уточнить».