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12.11.2020 12:02
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Министр обороны Турции заявил об участии турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе

Глава военного ведомства Турции рассказал о возможной роли страны в миротворческой деятельности в Карабахе.

«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — заявил 12 ноября Хулуси Акар в комментарии агентству Anadolu.

По его словам, Анкара не выступает с какими-либо «территориальными претензиями» к другим странам, однако будет защищать свои национальные интересы.

Ранее на возможное участие турецких военных в миротворческой операции в непризнанной республике намекал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что в Карабахе будут находиться только миротворцы из РФ.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских миротворцев. В Кремле отметили, что их «функции предстоит еще уточнить».

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Комментарии (1)

Вотоночё
Путин опять всех переиграл?
Видимо, создать проблемы Пашиняну было важнее.
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