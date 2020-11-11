«Функции предстоит еще уточнить». В Кремле рассказали о российских миротворцах в Карабахе

По его словам, российские миротворцы призваны «фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня». Песков подчеркнул, что важной задачей россиян станет обеспечение функционирования Лачинского коридора, который связывает Карабах с Арменией.

«Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении», — цитирует 11 ноября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы.



Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение». Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «очень трудным решением».



Перемирие разгневало армян, и несогласные после подписания соглашения ворвались в ночь на 10 ноября в здание парламента Армении в Ереване. Утром у здания парламента начались протесты, которые продолжаются и сегодня. Россия уже отправила в зону конфликта первых миротворцев. Миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих будут развертываться параллельно с выводом армянских военных, заявили в Кремле.

