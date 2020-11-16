В Тольятти неадекватный парень поиграл в «шашечки» на полицейской машине. Езда не по правилам попала на видео
Угон полицейской машины в стиле GTA в Тольятти попал на видео. До этого мужчина пытался отнять сумку и сесть в машину с ребенком.
Встречей с бордюром закончилась для угонщика езда на полицейской машине. Об этом пишут очевидцы в пабликах города Тольятти.
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Сам инцидент произошел 14 ноября. Мужчина, как пишут «Вести», напал на автомобилиста и попытался похитить у него сумку, потом запрыгнул в машину, лобовое стекло которой местный житель чистил от инея. На крик, что в машине ребенок, неадекватный парень автомобиль покинул. После этого оттолкнул полицейского, увидевшего конфликт и вышедшего, чтобы разобраться, сел за руль машины ДПС и уехал.
Была организована погоня. Она продолжалась одиннадцать минут. Пытаясь уйти от преследования, мужчина выехал на пешеходную зону, совершил разворот и наехал на бордюр. После этого он пытался сбежать, но был пойман.
Его путь попал в объектив регистраторов. Сам «герой», предположительно, находится в наркотическом опьянении.
В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.