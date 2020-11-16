FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
16.11.2020 12:22
2
Печать

В Тольятти неадекватный парень поиграл в «шашечки» на полицейской машине. Езда не по правилам попала на видео

Угон полицейской машины в стиле GTA в Тольятти попал на видео. До этого мужчина пытался отнять сумку и сесть в машину с ребенком.

Встречей с бордюром закончилась для угонщика езда на полицейской машине. Об этом пишут очевидцы в пабликах города Тольятти.

соцсети

Сам инцидент произошел 14 ноября. Мужчина, как пишут «Вести», напал на автомобилиста и попытался похитить у него сумку, потом запрыгнул в машину, лобовое стекло которой местный житель чистил от инея. На крик, что в машине ребенок, неадекватный парень автомобиль покинул. После этого оттолкнул полицейского, увидевшего конфликт и вышедшего, чтобы разобраться, сел за руль машины ДПС и уехал.

Была организована погоня. Она продолжалась одиннадцать минут. Пытаясь уйти от преследования, мужчина выехал на пешеходную зону, совершил разворот и наехал на бордюр. После этого он пытался сбежать, но был пойман.

Его путь попал в объектив регистраторов. Сам «герой», предположительно, находится в наркотическом опьянении.

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
Всё закончилось не так и плохо, как могло бы...
Opioman
Не угнал, а взял покататься
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний