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16.11.2020 11:16
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В Красноярске не дождутся сока, полезного для мужчин. Груз остановили петербургские таможенники

Груз сока манго задержали на Санкт-Петербургской таможне. 30 тысяч литров, разлитые в 68 тысяч бутылок, не прошли таможенный контроль.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, два контейнера с соком прибыли на Южный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни. Согласно предоставленным документам страной происхождения товара является Бангладеш, получателем — компания из Красноярска.

Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ

«В ходе проведения фактического таможенного контроля выявлено, что в маркировке товара отсутствуют сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а представленный сертификат соответствия неприменим к задекларированной товарной партии», — сообщает таможня.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Вся товарная партия изъята.

Отметим, что сок манго снижает риск сердечных заболеваний, активизирует деятельность головного мозга, а также способствует снижению уровня холестерина в крови, а также помогает защитить мужчин от рака предстательной железы.

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