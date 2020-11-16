В Красноярске не дождутся сока, полезного для мужчин. Груз остановили петербургские таможенники
Груз сока манго задержали на Санкт-Петербургской таможне. 30 тысяч литров, разлитые в 68 тысяч бутылок, не прошли таможенный контроль.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, два контейнера с соком прибыли на Южный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни. Согласно предоставленным документам страной происхождения товара является Бангладеш, получателем — компания из Красноярска.
«В ходе проведения фактического таможенного контроля выявлено, что в маркировке товара отсутствуют сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а представленный сертификат соответствия неприменим к задекларированной товарной партии», — сообщает таможня.
В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Вся товарная партия изъята.
Отметим, что сок манго снижает риск сердечных заболеваний, активизирует деятельность головного мозга, а также способствует снижению уровня холестерина в крови, а также помогает защитить мужчин от рака предстательной железы.