Камеры видеонаблюдения засняли судьбоносную встречу каршеринга и пустой маршрутки на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 16 ноября, сама же авария, напомним, произошла накануне вечером.



На записи хорошо видно, как «Фольксваген Поло» влетает в правый бок маршрутки, после чего от передней части легковой почти ничего не остаётся. Водитель каршеринга с травмами средней степени тяжести был доставлен в Елизаветинскую больницу.

