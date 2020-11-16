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16.11.2020 09:28
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Эффектный таран маршрутки каршерингом на Большом Сампсониевском попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли судьбоносную встречу каршеринга и пустой маршрутки на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 16 ноября, сама же авария, напомним, произошла накануне вечером.

На записи хорошо видно, как «Фольксваген Поло» влетает в правый бок маршрутки, после чего от передней части легковой почти ничего не остаётся. Водитель каршеринга с травмами средней степени тяжести был доставлен в Елизаветинскую больницу.

Фонтанка.ру

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Комментарии (15)

Валерий Буторин
А ведь решение вопроса очень простое. Просто нужно ДПС чаще останавливать машины каршеринга для проверки документови и алкогольного опьянения. Вот к примеру в Питере есть практически постоянный пост ДПС на углу Невского пр. и Садовой- в сторону Сенной пл. Очень редко ДПС останавливает там каршеринговые автомобили...Что им мешает,
AndreyJA
чей-то особнячок в Осиновой остался без присмотра...
Маэстро
Каршерингу красный, но разве пьяного без прав на каршеринге это остановит?
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