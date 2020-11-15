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15.11.2020 15:31
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«Подальше отсели?» Кресло Путина на совещании с Минобороны поставили вдалеке от других

Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — цитируют 15 ноября РИА «Новости» президента.

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
- дорогой, слушай, тут по телевизору показывают, один идиот по встрече едет, будь осторожен.
- один?! Да их тут тыщи!
USSR_forever
а они по-определению там все стерильные? =) без масок, без перчаток...
aaignat
Кол и хворост кругом- вот трон для нолика
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