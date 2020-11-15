«Подальше отсели?» Кресло Путина на совещании с Минобороны поставили вдалеке от других

Президент Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет своего кресла, которое стояло на расстоянии от других.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — цитируют 15 ноября РИА «Новости» президента.

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на это: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

Расположение кресла верховного главнокомандующего связано с особыми санитарными мерами, действующими в резиденции главы государства.

