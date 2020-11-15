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15.11.2020 15:07
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В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими костями и черепом

Человеческие останки на обледенелой дороге заметили в Иркутской области. Вместе с песком на проезжую часть высыпались кости и череп.

Фотографии появились в социальных сетях накануне. Предварительно установлено, что песок для посыпки дороги взяли из карьера, расположенного рядом с местным кладбищем. Обнаруженные на проезжей части кости направили на судебно-медицинскую экспертизу, пишет 15 ноября портал «ИркСиб».

В ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что проводят проверку, по итогам которой дадут правовую оценку действиям организации, обслуживающей дорогу. Руководству компании грозит административная ответственность.

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Комментарии (9)

Mutabor
Песчаный карьер?
Два человека!
Alex001
Готичненько.
USSR_forever
ни стыда, ни совети.
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