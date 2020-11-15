В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими костями и черепом
Человеческие останки на обледенелой дороге заметили в Иркутской области. Вместе с песком на проезжую часть высыпались кости и череп.
Фотографии появились в социальных сетях накануне. Предварительно установлено, что песок для посыпки дороги взяли из карьера, расположенного рядом с местным кладбищем. Обнаруженные на проезжей части кости направили на судебно-медицинскую экспертизу, пишет 15 ноября портал «ИркСиб».
В ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что проводят проверку, по итогам которой дадут правовую оценку действиям организации, обслуживающей дорогу. Руководству компании грозит административная ответственность.