В Саратове ребенка оставили с незрячей бабушкой. Мальчик трех лет устроил пожар

Ребенок трех лет устроил пожар в квартире дома в Саратове 15 ноября. Мальчика оставили с незрячей бабушкой.



Сообщение о задымлении на втором этаже трехэтажного дома в 1-м Кавказском тупике поступило около 10.00 (9.00 мск), сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По словам инспекторов Госпожнадзора, причиной пожара стала детская шалость с огнем трехлетнего мальчика. Мать ушла в магазин, оставив сына с незрячей бабушкой, и он играл с зажигалкой.



На площади 10 квадратных метров загорелись вещи, с огнем полностью справились за час. Из дома эвакуировали пять человек, никто не пострадал.

