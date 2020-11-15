В Петербурге госпитализировали несколько раз упавшего с кровати младенца

Новорожденному жителю Красносельского района Петербурга срочно понадобилась медицинская помощь. Малыш сильно ушибся у себя дома.



Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне днем в одну из городских больниц поступил маленький пациент, которого госпитализировали из квартиры дома на проспекте Героев. Врачи диагностировали у него травму головы, он находится в тяжелом состоянии.

По словам родителей, их девятимесячный сын несколько раз упал с кровати. Полицейские выяснили, что семья полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. 31-летний отец работает транспортным координатором, 30-летняя мать — менеджером. Проводится проверка.