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15.11.2020 11:35
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В Петербурге госпитализировали несколько раз упавшего с кровати младенца

Новорожденному жителю Красносельского района Петербурга срочно понадобилась медицинская помощь. Малыш сильно ушибся у себя дома.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне днем в одну из городских больниц поступил маленький пациент, которого госпитализировали из квартиры дома на проспекте Героев. Врачи диагностировали у него травму головы, он находится в тяжелом состоянии.

По словам родителей, их девятимесячный сын несколько раз упал с кровати. Полицейские выяснили, что семья полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. 31-летний отец работает транспортным координатором, 30-летняя мать — менеджером. Проводится проверка.

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
Несколько раз госпитализировали?
Vikosa
Несколько раз упал с кровати , бросился головой о стену ещё пару раз, потом пытался скинуться с лестницы . Нормально, зубы наверно режутся ...
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