Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на массовый митинг в его поддержку. Противники тоже рядом.

Как сообщают СМИ 14 ноября, посмотреть приехал и сам Трамп. Он Широко улыбался глядя на сторонников из окна машины и махал им рукой. Митингующие встретили его с одобрением.