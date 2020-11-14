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14.11.2020 20:21
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В Вашингтоне начался митинг в поддержку Трампа. Он приехал посмотреть

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на массовый митинг в его поддержку. Противники тоже рядом.

Как сообщают СМИ 14 ноября, посмотреть приехал и сам Трамп. Он Широко улыбался глядя на сторонников из окна машины и махал им рукой. Митингующие встретили его с одобрением.

Место сбора — недалеко от Белого дома, ближайшие к нему кварталы оказались перекрыты. Сторонники просят прекратить подсчет, а противники кричат «убирайся». Их на площади значительно меньше.

Выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет еще не окончен, но ясно, что Трамп проиграл. Его место займет Джо Байден.

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