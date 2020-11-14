В Вашингтоне начался митинг в поддержку Трампа. Он приехал посмотреть
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона на массовый митинг в его поддержку. Противники тоже рядом.
Как сообщают СМИ 14 ноября, посмотреть приехал и сам Трамп. Он Широко улыбался глядя на сторонников из окна машины и махал им рукой. Митингующие встретили его с одобрением.
Трамп приехал на митинг в свою поддержку— kamenskiy evgeny (@odikov) November 14, 2020
Трампушка довольный, как удав pic.twitter.com/ValI42xb0f
Место сбора — недалеко от Белого дома, ближайшие к нему кварталы оказались перекрыты. Сторонники просят прекратить подсчет, а противники кричат «убирайся». Их на площади значительно меньше.
Выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет еще не окончен, но ясно, что Трамп проиграл. Его место займет Джо Байден.