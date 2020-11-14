Зеленая стена из девичьего винограда упала со стены на улице Камской на Васильевском острове в Петербурге. Местные предполагают, что ему помогли.



Гибель винограда 14 ноября обсуждают жители в сообществе «От Стрелки до Гавани». Глядя на сухие не по сезону ветки, они предполагают, что, возможно, нежное растение лишилось корней или подверглось воздействию ядов. Впрочем, и простую силу ветра тоже исключать нельзя.