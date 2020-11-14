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14.11.2020 21:08
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Стена девичьего винограда рухнула на Васильевском острове. Жители говорят о яде

Зеленая стена из девичьего винограда упала со стены на улице Камской на Васильевском острове в Петербурге. Местные предполагают, что ему помогли.

Гибель винограда 14 ноября обсуждают жители в сообществе «От Стрелки до Гавани». Глядя на сухие не по сезону ветки, они предполагают, что, возможно, нежное растение лишилось корней или подверглось воздействию ядов. Впрочем, и простую силу ветра тоже исключать нельзя.

Фото: Absintio

Летом на Петроградской стороне ливнем смыло аналогичную живую стену из вьющегося винограда. Она радовала глаз прохожих на улице Лизы Чайкиной, 18. Кооперация местных жителей с коммунальщиками помогла восстановить её в сжатые сроки. Применить наработанные навыки хотели бы и на В.О.

Фото: Absintio
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

shushu
По хорошему там на доме должна быть решетка на которую закрепляется растение
klvov
Это замечательное растение, от которого почти одна польза. На югах его очень часто используют для оформления заборов, потому что он растет очень быстро и заплетает заборную сетку за один-два сезона. Почти не подвержен вредителям, и вполне нормально растет, как видно, даже здесь на 69-й широте. Осенью листья приобретают красивый темно-малиновый оттенок, что выглядит очень декоративно. Но, как и за другими вьющимися растениями, надо следить, чтобы не лезло куда не надо.
Okmita
У нас во дворе газовая служба борется с виноградом. Им он мешает, видите ли, трубы осматривать. При том, что все ветки ПОД трубами. И тем не менее. Хозяину кафе шавермы сказали, что газ не подведут, пока он от винограда не избавится, послал работника сыпать соль под корни, еле спасли. У нашей парадной на глазах у жильцов просто ножницами перерезали стебель у корня, к вечеру "стена упала". Такие принципиальные тетки, слов нет.
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