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06.08.2020 21:28
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На Петроградской жители поднимают «зеленую стену», смытую ливнем

На Петроградской стороне восстанавливают местную достопримечательность - живую стену из вьющегося винограда у дома по улице Лизы Чайкиной, 18, которую смыло сильным ливнем около недели назад.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Дикий виноград, полностью покрывавший стену дома, делал это здание одним из самых живописных домов района. Падение зеленой стены, сорванной дождем и ветром, стало настоящей трагедией для жителей. Добровольцы решили поднять виноградные лозы обратно.

Фонтанка.Ру

«Виноград вернется на прежнее место, на тросах и не будет вредить дому, а заодно и крепко держаться», - объяснил Петр Синдаловский, один из инициаторов мероприятия.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Но водрузить огромную спутанную сеть из тяжелых виноградных лоз на высоту порядка 25 метров оказалось нетривиальной задачей. В операции, которая началась в 17 часов, принимают участие более 20 человек: кто-то расплетает виноград на земле, кто-то - работает с крыши. Как передает корреспондент «Фонтанки», к 21:00 удалось поднять виноград уже на пять метров по стене. И если сегодня до темна закончить задуманное не удастся, то энтузиасты планируют продолжить работы завтра, 7 августа.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Комментарии (1)

260670651
А они там вообще с биологией знакомы? Не надо поднимать "_ВЕСЬ_" виноград, надо просто обрезать лозы одногодки и сухостой и поднять по стене штамбы. На следующий год всё ещё более буйно вырастет и закроет прорехи... А так они поднимают потенциально опасный горючий сухостой.
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