На Петроградской жители поднимают «зеленую стену», смытую ливнем
На Петроградской стороне восстанавливают местную достопримечательность - живую стену из вьющегося винограда у дома по улице Лизы Чайкиной, 18, которую смыло сильным ливнем около недели назад.
Дикий виноград, полностью покрывавший стену дома, делал это здание одним из самых живописных домов района. Падение зеленой стены, сорванной дождем и ветром, стало настоящей трагедией для жителей. Добровольцы решили поднять виноградные лозы обратно.
Фонтанка.Ру
«Виноград вернется на прежнее место, на тросах и не будет вредить дому, а заодно и крепко держаться», - объяснил Петр Синдаловский, один из инициаторов мероприятия.
Но водрузить огромную спутанную сеть из тяжелых виноградных лоз на высоту порядка 25 метров оказалось нетривиальной задачей. В операции, которая началась в 17 часов, принимают участие более 20 человек: кто-то расплетает виноград на земле, кто-то - работает с крыши. Как передает корреспондент «Фонтанки», к 21:00 удалось поднять виноград уже на пять метров по стене. И если сегодня до темна закончить задуманное не удастся, то энтузиасты планируют продолжить работы завтра, 7 августа.