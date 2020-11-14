Опять стреляли. Вот и на парковке в Выборгском районе поспорили водители
Полицейские задержали петербуржца, выстрелившего в обидчика из-за чепухи. За половину суток в городе — это 39-й выстрел из пистолетов.
По данным «Фонтанки», к 13 часам 14 ноября сотрудники ГИБДД Выборгского района догнали «Газель», из которой вынули гражданина Алиева. Получасом ранее эта «Газель» не поделила пространство с «Киа» на парковке возле торгового центра на Выборгском шоссе, после чего из фургона выстрелили в сторону водителя легковушки. Теперь выясняют, кто кому не уступил и зачем же так грубо реагировать.
Заметим, что к ночи 13 ноября два экипажа ДПС догнали 22-летнего петербуржца, что резво уходил, доехав до Приозерского шоссе, но вынужден был встать, так как ему пробили все четыре колеса. Сотрудники стреляли 30 раз. А утром, как сообщала «Фонтанка», в Красногвардейском районе полицейский семь раз стрелял в воздух, чтобы успокоить наркомана, но восьмой пулей все же попал ему в плечо.