На Энергетиков наркоман с ножом нарвался на восьмую пулю полицейского

Неадекватный петербуржец попал в реанимацию после того, как опустела обойма пистолета полицейского. Сотрудник семь раз пугал его выстрелами в воздух. «Фонтанка» узнала, как обстояло дело.

По информации «Фонтанки», около 10 часов утра 14 ноября в службу «112» сообщили об агрессивном неизвестном, который на проспекте Энергетиков пристает к прохожим, пугая их ножом. Наряд полиции нашел его возле дома 59, но на какие-либо человеческие призывы успокоиться он не реагировал. Более того, пошел в атаку на сотрудника. По данным нашего издания, полицейский Красногвардейского района семь раз выстрелил в воздух, надеясь, что это угомонит разбушевавшегося. Напрасно. Так что последняя, восьмая пуля из обоймы пистолета Макарова вошла неадекватному в лопатку. После чего им занялась скорая и отвезла в больницу. «Фонтанке» известно, что раненому 35 лет, живет он где-то рядом, ранее несколько раз уже привлекался за наркотики, а сегодня, 14 ноября, очевидно, опять съел что-то серьезное.

