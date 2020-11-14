Пятничный вечер на Крыленко скрасил пьяный с гранатой. Красочности добавил отряд ОМОН

Житель Невского района Петербурга с таким упоением радовался наступившим выходным, что распугал прохожих. Особенно страшно становилось тем, кто замечал в его руках гранату.



Как сообщает 14 ноября региональное управление Росгвардии, о помощи попросили жители улицы Крыленко накануне незадолго до полуночи. Звонившие рассказали, что по двору ходит неадекватный мужчина и пугает людей. Он сильно пьян, а в руках у него что-то похожее на гранату.



Вместе с вневедомственной охраной на место вызвали взрывотехников ОМОН. Граната оказалась неопасной имитацией. Дебошира отвезли в полицию.

