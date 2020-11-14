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14.11.2020 13:18
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Пятничный вечер на Крыленко скрасил пьяный с гранатой. Красочности добавил отряд ОМОН

Житель Невского района Петербурга с таким упоением радовался наступившим выходным, что распугал прохожих. Особенно страшно становилось тем, кто замечал в его руках гранату.

Как сообщает 14 ноября региональное управление Росгвардии, о помощи попросили жители улицы Крыленко накануне незадолго до полуночи. Звонившие рассказали, что по двору ходит неадекватный мужчина и пугает людей. Он сильно пьян, а в руках у него что-то похожее на гранату.

Вместе с вневедомственной охраной на место вызвали взрывотехников ОМОН. Граната оказалась неопасной имитацией. Дебошира отвезли в полицию.

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