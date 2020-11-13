Никаких больше вечеринок. В Хельсинки запрещают мероприятия численностью более 10 человек

По его словам, надвигающиеся праздники, среди которых День независимости (6 декабря) и Рождество, лучше отмечать «в очень небольшой группе и желательно только в кругу семьи». Столичный градоначальник заверил, что власти могут ввести более жесткие ограничения при ухудшении ситуации.

«Рабочая группа [по борьбе с коронавирусом] рекомендовала избегать частных мероприятий численностью более 10 человек», — цитирует 13 ноября заявление Вапаавуори Yle.

Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори призвал отказаться от корпоративов и массовых празднований из-за сложной эпидимиологической обстановки в городе.

С начала пандемии в Финляндии выявлено уже 18 858 случаев COVID-19, из которых почти четверть приходится на Хельсинки. Коронавирус стал причиной смерти 369 пациентов.

В Петербурге, за некоторыми исключениями, запрещены мероприятия численностью более 70 человек, на свадьбы разрешено приглашать не более 20 человек.