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13.11.2020 17:40
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Никаких больше вечеринок. В Хельсинки запрещают мероприятия численностью более 10 человек

Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори призвал отказаться от корпоративов и массовых празднований из-за сложной эпидимиологической обстановки в городе.

«Рабочая группа [по борьбе с коронавирусом] рекомендовала избегать частных мероприятий численностью более 10 человек», — цитирует 13 ноября заявление Вапаавуори Yle.

По его словам, надвигающиеся праздники, среди которых День независимости (6 декабря) и Рождество, лучше отмечать «в очень небольшой группе и желательно только в кругу семьи». Столичный градоначальник заверил, что власти могут ввести более жесткие ограничения при ухудшении ситуации.

С начала пандемии в Финляндии выявлено уже 18 858 случаев COVID-19, из которых почти четверть приходится на Хельсинки. Коронавирус стал причиной смерти 369 пациентов.

В Петербурге, за некоторыми исключениями, запрещены мероприятия численностью более 70 человек, на свадьбы разрешено приглашать не более 20 человек.

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Комментарии (5)

260551481
Все это носит не более чем рекомендательный характер и в случае большого скопления жителей Финляндии туда не приедет местный "омон" с дубинками и автозаками !
lamer
Какая разумная им взвешенная политика руководства Финляндии, не то, что у нас - все запрещать. У них тоже чтоль запретили? Ну это же совсем не то, это другое.
USSR_forever
верните шоп-туры! =)))
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