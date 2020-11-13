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13.11.2020 16:57
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ФОМ: Каждый десятый верующий в России сталкивался с «оскорблением своих чувств»

60% россиян считают себя «православными», 6% исповедуют ислам, 3% причисляют себя к христианам не православной веры. Все другие религии — это каждый пятидесятый гражданин РФ (2%). При этом не считает себя верующим каждый четвёртый — 24%. Об этом 13 ноября сообщает ФОМ.

Каждый десятый верующий сталкивался в повседневной жизни с ситуациями, оскорбляющими их «религиозные чувства». Причём 2% сталкиваются с этим регулярно. К каким концессиям принадлежат оскорблённые, ФОМ не уточняет.

Фото: с сайта fom.ru

Главной причиной оскорбления чувств верующих россияне называют тот факт, что «верующие принимают поступки и слова окружающих слишком близко к сердцу». В этом уверен каждый второй участник исследования — 50%. Каждый третий (31%) уверен, что окружающие «недостаточно считаются с религиозными чувствами верующих». 19% не нашлись с ответом.

К уголовной ответственности за оскорбление чувств 63% россиян относятся «скорее положительно», 26% — «скорее отрицательно». Каждый пятый гражданин РФ (19%) считает, что обиды верующих не должны приводить к наказаниям других граждан, а каждый четвёртый (25%) уверены, что срок в 3 года лишения свободы по статье 148 УК РФ — «слишком большой».

Фото: с сайта fom.ru

За то, чтобы увеличить тюремные сроки за оскорбление чувств верующих, сегодня выступают лишь 3% сторонников наказаний. 29% считают, что «трёшечка» — это срок «такой, какой нужен».

Всероссийский телефонный опрос был проведён ФОМ 6–8 ноября среди 1000 респондентов.

Оскорбление религиозных чувств в РФ являлось административным правонарушением с 1997-го по 2013 год. После акции Pussy Riot в Храме Христа Спасителя были приняты поправки, которые ввели уголовную ответственность в виде лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Фото: с сайта fom.ru
Фото: с сайта fom.ru

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Комментарии (18)

Cashmare
"блажен, кто верует". Смотрим Вики, кого на Руси называли блаженными, оказывается - юродивых. Смотрим Вики, кто такой юродивый... Здесь должен быть синий экран смерти )
ОльгаМР
60% россиян считают себя «православными». Интересно, а сколько из них будут развлекаться и веселиться во время Рождественского поста, особенно в последнюю его неделю? И будут ли оскорблены их чувства?
Wm_destroy
Зачем все так усложнять? Оскорбление чувств верующих. В УК есть уже термин оскорбление. Обозвал, унизил, отвечай. А что до пусей, по моему, это обычное мелкое хулиганство. Ну, если б кто-то в кинотеатре стал бы петь песни. В начале, его бы предупредили, потом - вызвали милицию. Заплатил бы штраф или на 15 суток пошел мести улицу.
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