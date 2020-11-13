ФОМ: Каждый десятый верующий в России сталкивался с «оскорблением своих чувств»

60% россиян считают себя «православными», 6% исповедуют ислам, 3% причисляют себя к христианам не православной веры. Все другие религии — это каждый пятидесятый гражданин РФ (2%). При этом не считает себя верующим каждый четвёртый — 24%. Об этом 13 ноября сообщает ФОМ.

Каждый десятый верующий сталкивался в повседневной жизни с ситуациями, оскорбляющими их «религиозные чувства». Причём 2% сталкиваются с этим регулярно. К каким концессиям принадлежат оскорблённые, ФОМ не уточняет.

Фото: с сайта fom.ru

Главной причиной оскорбления чувств верующих россияне называют тот факт, что «верующие принимают поступки и слова окружающих слишком близко к сердцу». В этом уверен каждый второй участник исследования — 50%. Каждый третий (31%) уверен, что окружающие «недостаточно считаются с религиозными чувствами верующих». 19% не нашлись с ответом.



К уголовной ответственности за оскорбление чувств 63% россиян относятся «скорее положительно», 26% — «скорее отрицательно». Каждый пятый гражданин РФ (19%) считает, что обиды верующих не должны приводить к наказаниям других граждан, а каждый четвёртый (25%) уверены, что срок в 3 года лишения свободы по статье 148 УК РФ — «слишком большой».

Фото: с сайта fom.ru

За то, чтобы увеличить тюремные сроки за оскорбление чувств верующих, сегодня выступают лишь 3% сторонников наказаний. 29% считают, что «трёшечка» — это срок «такой, какой нужен».

Всероссийский телефонный опрос был проведён ФОМ 6–8 ноября среди 1000 респондентов.

Оскорбление религиозных чувств в РФ являлось административным правонарушением с 1997-го по 2013 год. После акции Pussy Riot в Храме Христа Спасителя были приняты поправки, которые ввели уголовную ответственность в виде лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».