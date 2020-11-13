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13.11.2020 16:01
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Суд решил участь водителя автобуса, сбившего женщину на перекрестке Восстания и Жуковского. Пенсионерка умерла в больнице

В Петербурге вынесли приговор водителю рейсового автобуса, который в апреле 2020 года сбил пожилую женщину на переходном переходе в центре города. Полученные ею травмы оказались смертельными.

Как сообщает 13 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, днем 7 апреля 64-летний водитель автобуса «Волгобас», принадлежащего СПб ГУП «Пассажиравтотранс», двигался по улице Восстания от Солдатского переулка к переулку Ульяны Громовой. В 12:13 он выехал на перекресток с улицей Жуковского на зеленый свет на скорости порядка 10 км/ч и стал поворачивать налево, на Жуковского в сторону улицы Радищева.

При проезде регулируемого пешеходного перехода водитель не пропустил шедшую по нему на свой зеленый женщину лет 70 и сбил ее. Пенсионерка, личность которой не установили, получила тяжелые травмы. 13 апреля она скончалась в Мариинской больнице.

В отношении пожилого водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина свою вину признал полностью еще в ходе предварительного расследования и раскаялся в содеянном. С учетом положительных характеристик и пенсионного возраста суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил прав на полгода.

Фото: «Дорожный инспектор»

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