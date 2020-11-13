Суд решил участь водителя автобуса, сбившего женщину на перекрестке Восстания и Жуковского. Пенсионерка умерла в больнице

В Петербурге вынесли приговор водителю рейсового автобуса, который в апреле 2020 года сбил пожилую женщину на переходном переходе в центре города. Полученные ею травмы оказались смертельными.



Как сообщает 13 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, днем 7 апреля 64-летний водитель автобуса «Волгобас», принадлежащего СПб ГУП «Пассажиравтотранс», двигался по улице Восстания от Солдатского переулка к переулку Ульяны Громовой. В 12:13 он выехал на перекресток с улицей Жуковского на зеленый свет на скорости порядка 10 км/ч и стал поворачивать налево, на Жуковского в сторону улицы Радищева.