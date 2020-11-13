Принц Чарльз представил коллекцию экологичной одежды c «королевскими ценами»
Наследник британского престола стал лицом капсульной коллекции одежды.
«Представитель королевской семьи показал коллекцию экологичной одежды, состоящую из 10 женских и 8 мужских предметов. <...> Каждое изделие вдохновлено творчеством Леонардо да Винчи», — сообщает 13 ноября издание People.
Коллекция, лицом которой стал 71-летний принц Чарльз, была подготовлена благотворительным фондом The Prince's Foundation и итальянской компанией Yoox Net-A-Porter. Сам наследник британского престола подчеркнул, что всегда стремился использовать как можно более долговечные вещи, чтобы быть «более экологичным».
При этом отмечается, что одежда из коллекции принца будет продаваться по «солидной цене». Самый дешевый предмет одежды будет стоить чуть менее 500 фунтов стерлингов (более 50 тыс. рублей по актуальному курсу). Британский королевский дом пообещал потратить все деньги на благотворительность.