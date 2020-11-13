«Ситуация остается напряженной». Беглов вновь призвал петербуржцев соблюдать правила коронавирусной безопасности
Губернатор Петербурге Александр Беглов вновь обратился к жителям и бизнесу Северной столицы с призывом соблюдать коронавирусные правила безопасности. «Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Сейчас многое зависит от того, как предприятия и жители города будут соблюдать правила санитарной безопасности», — цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.
За последние сутки в Петербурге выявили 1756 новых случаев заражения коронавирусом.
На фоне роста заболеваемости чиновники намерены продолжать проверки соблюдения правил безопасности гражданами и бизнесом. С 1 октября по 11 ноября проверено 42 469 объектов потребительского сектора. За последние две недели составлено 754 протокола, в том числе за отсутствие QR-кода, разметки и средств индивидуальной защиты у сотрудников.
Рейды заставили бизнес мобилизоваться. С 19 октября по 12 ноября количество QR-кодов, которые подтверждают наличие у организаций стандарта безопасной деятельности, увеличилось в 2,4 раза — до 100 239.