«Ситуация остается напряженной». Беглов вновь призвал петербуржцев соблюдать правила коронавирусной безопасности

Губернатор Петербурге Александр Беглов вновь обратился к жителям и бизнесу Северной столицы с призывом соблюдать коронавирусные правила безопасности. «Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Сейчас многое зависит от того, как предприятия и жители города будут соблюдать правила санитарной безопасности», — цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.



За последние сутки в Петербурге выявили 1756 новых случаев заражения коронавирусом.

На фоне роста заболеваемости чиновники намерены продолжать проверки соблюдения правил безопасности гражданами и бизнесом. С 1 октября по 11 ноября проверено 42 469 объектов потребительского сектора. За последние две недели составлено 754 протокола, в том числе за отсутствие QR-кода, разметки и средств индивидуальной защиты у сотрудников.