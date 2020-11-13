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13.11.2020 15:45
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«Ситуация остается напряженной». Беглов вновь призвал петербуржцев соблюдать правила коронавирусной безопасности

Губернатор Петербурге Александр Беглов вновь обратился к жителям и бизнесу Северной столицы с призывом соблюдать коронавирусные правила безопасности. «Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Сейчас многое зависит от того, как предприятия и жители города будут соблюдать правила санитарной безопасности», — цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.

За последние сутки в Петербурге выявили 1756 новых случаев заражения коронавирусом.

На фоне роста заболеваемости чиновники намерены продолжать проверки соблюдения правил безопасности гражданами и бизнесом. С 1 октября по 11 ноября проверено 42 469 объектов потребительского сектора. За последние две недели составлено 754 протокола, в том числе за отсутствие QR-кода, разметки и средств индивидуальной защиты у сотрудников.

Рейды заставили бизнес мобилизоваться. С 19 октября по 12 ноября количество QR-кодов, которые подтверждают наличие у организаций стандарта безопасной деятельности, увеличилось в 2,4 раза — до 100 239.

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Комментарии (4)

rastaman
Сейчас многое зависит от финансирования здравоохранения. Этим лучше займись, дядя.
Агроном аэродрома
Сходил в фотоархив пресслужбы администрацЫи, посмотрел на губера.. На каждые две фоты в наморднике - три без оного.. Поправьте меню, но ровно так-жэ петербуржцы и соблюдаютЬ правила коронавирусной безопасности.. Или нет?
Serg_I
И как же их соблюдать, особенно в метро? Жаль, ОЗК у меня нету - а то пришёл бы в нём в метро... Интересно - пустили бы или нет?
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