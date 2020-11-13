Мурашко заявил о недопустимости задержек с выдачей результатов тестирования на коронавирус
Лаборатории, которые занимаются тестированием на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов недопустимы. Об этом 13 ноября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», — сказал глава Минздрава (цитата по ТАСС).
При этом, как пишет агентство, министр обратил внимание общества на то, что следует признать право медицинских работников на ошибки, так как иногда они работают в условиях экстремальных нагрузок.
В России количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 21 983, до 1 880 551. Число умерших в стране за тот же период выросло на 411, до 32 443.