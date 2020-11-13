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13.11.2020 14:37
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Мурашко заявил о недопустимости задержек с выдачей результатов тестирования на коронавирус

Лаборатории, которые занимаются тестированием на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов недопустимы. Об этом 13 ноября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», — сказал глава Минздрава (цитата по ТАСС).

При этом, как пишет агентство, министр обратил внимание общества на то, что следует признать право медицинских работников на ошибки, так как иногда они работают в условиях экстремальных нагрузок.

В России количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 21 983, до 1 880 551. Число умерших в стране за тот же период выросло на 411, до 32 443.

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Комментарии (3)

adequate passenger
Наши министры и иже с ними живут в параллельной вселенной и не знают (или не хотят осознавать), что в стране куча проблем. Даже в Москве имеются задержки по выдаче ответов на тесты, я молчу уже про все остальные регионы. При этом лаборатории работают как раз-таки 24/7.
Ilka101
Мама в регионе ждет первый еще тест третью неделю. За это время легкая простуда давно прошла, а на работу не пускают в школу
Karl111
Фонтанка, Вы бы тогда хоть написали- задержка выдачи результата это сколько? Мы ждем результата теста вторую неделю. Знакомые в регионах ждут минимум 3 недели.
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