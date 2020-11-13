На Малой Садовой разобрали стихийный мемориал медикам. В нём 116 имён, хотя Смольный признаёт только 38
На Малой Садовой улице в центре Петербурга 13 ноября завершён демонтаж стихийного мемориала, посвящённого погибшим от коронавируса медикам, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.
Инициатор мемориала Ирина Маслова и активисты сняли таблички с портретами и именами, закреплённые на строительном заборе у Дома радио. Всего их 116 штук, они уместились в два пластиковых контейнера. Глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец во время демонтажа назвал другую цифру — 38 погибших медиков. Таблички и написанное маслом изображение медработника в образе святого отправились в фонды Музея политической истории.
Сегодня же на набережной Карповки заложат табличку на месте будущего постоянного памятника погибшим медикам. Это будет скульптура ангела работы Романа Шустрова, умершего от ковида в середине мая.
О том, как медицинские работники Петербурга погибали от коронавируса, спасая людей, читайте в специальном материале «Красная зона».