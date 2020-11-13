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13.11.2020 12:12
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На Малой Садовой разобрали стихийный мемориал медикам. В нём 116 имён, хотя Смольный признаёт только 38

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На Малой Садовой улице в центре Петербурга 13 ноября завершён демонтаж стихийного мемориала, посвящённого погибшим от коронавируса медикам, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Инициатор мемориала Ирина Маслова и активисты сняли таблички с портретами и именами, закреплённые на строительном заборе у Дома радио. Всего их 116 штук, они уместились в два пластиковых контейнера. Глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец во время демонтажа назвал другую цифру — 38 погибших медиков. Таблички и написанное маслом изображение медработника в образе святого отправились в фонды Музея политической истории.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сегодня же на набережной Карповки заложат табличку на месте будущего постоянного памятника погибшим медикам. Это будет скульптура ангела работы Романа Шустрова, умершего от ковида в середине мая.

О том, как медицинские работники Петербурга погибали от коронавируса, спасая людей, читайте в специальном материале «Красная зона».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

zlopopik
Правильно сделали, что убрали. На фото - нечто ужасное и уродливое, а не мемориал. Использовать смерть людей для подпитки античеловеческой ковид-религии - не нужно.
263986271
С глаз долой - из сердца вон?!!!! Не хорошо это. Пока не закончится эпидемия, такие вещи убирать - грех. Кто этого не понимает, или не хочет понять ( «нельзя по долгу службы») пострадает. Сам, близкие, карьера, неважно.
Но это факт.
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