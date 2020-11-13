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13.11.2020 08:21
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Таксист в Петербурге врезался в припаркованную машину и уснул

О небольшом ночном ДТП с одной любопытной деталью рассказывают петербуржцы в соцсетях.

Во дворе дома 10 по улице Бутлерова водитель «Яндекс.Такси» припарковался, ударившись о стоящий автомобиль, и уснул, сообщили очевидцы ночью 13 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Службы вызваны, но по прошествии часа никто не приехал», - отмечает очевидец.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

Nemcoff
Вот это событие дня. Таксист решил вздремнуть и не поставил авто на ручник.
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