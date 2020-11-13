Роскосмос поищет конкурента «Траве у дома» после пандемии

Госкорпорация Роскосмос собирается провести музыкальный конкурс. Об этом сообщает ТАСС 13 ноября со ссылкой на пресс-службу организации.
«Планируем после пандемии объявить и провести музыкальный конкурс», - заявили агентству в Роскосмосе.
В начале это недели на сайте госкорпорации появился раздел с песнями о космосе. В нем журналисты нашли несколько композиций на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Например, «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!». Есть в разделе и песня на стихи супруги Рогозина — Татьяны «Время — вечность».
Сам гендиректор госкорпорации рассказал СМИ, что стихи писал в самолётах, во время 7–8-часовых перелётов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали.
Помимо композиция авторства самого Рогозина на сайте есть и известные «космические» композиции, например, «Трава у дома».