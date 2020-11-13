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13.11.2020 08:03
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Роскосмос поищет конкурента «Траве у дома» после пандемии

Госкорпорация Роскосмос собирается провести музыкальный конкурс. Об этом сообщает ТАСС 13 ноября со ссылкой на пресс-службу организации.

«Планируем после пандемии объявить и провести музыкальный конкурс», - заявили агентству в Роскосмосе.

В начале это недели на сайте госкорпорации появился раздел с песнями о космосе. В нем журналисты нашли несколько композиций на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Например, «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе» и «Не стреляй!». Есть в разделе и песня на стихи супруги Рогозина — Татьяны «Время — вечность».

Сам гендиректор госкорпорации рассказал СМИ, что стихи писал в самолётах, во время 7–8-часовых перелётов на космодром Восточный, когда остальные коллеги отдыхали.

Помимо композиция авторства самого Рогозина на сайте есть и известные «космические» композиции, например, «Трава у дома».

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Наконец эта контора начала заниматься своим прямым делом.
ded morze
Гагарин - Ну как потомки ? На Марс слетали ?
- Юра не до Марса.Аккорды подбираем.
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