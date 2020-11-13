«Самые безопасные в истории». Агентство кибербезопасности США не выявило нарушений при подсчёте голосов на выборах

«Нет никаких доказательств того, что голоса при подсчете были потеряны, удалены, изменены, или того, что избирательная система была скомпрометирована каким-либо другим образом, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства 12 ноября. — <…> Хотя мы знаем, что существует много необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о процессе наших выборов, мы можем заверить вас, что мы полностью уверены в безопасности и честности наших выборов, и вы должны быть уверены тоже. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к должностным лицам, ответственным за выборы».

При этом в сообщении подчёркивается, что сейчас по всей стране сотрудники избирательных комиссий проверяют и перепроверяют весь избирательный процесс, прежде чем подвести итоги.

В то же время, как сообщает 13 ноября РИА Новости со ссылкой на Philadelphia Inquirer, апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, оспаривавшего законность подсчета голосов по почте. Спор шёл о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно законодательству Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов, но госсекретарь штата продлила этот срок. Суд постановил, что она не имела таких полномочий. Издание называет судебную победу Трампа «незначительной», указывая, что речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами выступили демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп — действующий президент. 7 ноября ведущие американские СМИ (ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC) объявили о победе Байдена. Официально итоги ещё не были подведены. Трамп заявил, что намерен отстаивать собственную победу в суде.