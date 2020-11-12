FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 22:41
0
Печать

В Петербурге 25% государственных вузов ушли на дистант

В Петербурге 25% вузов перешли на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 12 ноября.

В Москве в онлайн перешли 21% вузов. Накануне Фальков подписал приказ, согласно которому все подведомственные минобрнауки вузы Петербурга и Москвы переходят на удаленку до 6 февраля 2021 года. Глава ведомства уточнил, что решение было принято по многочисленным просьбам студентов.

В Северной столице первой ушла на дистант Духовная академия, затем о переводе студентов в онлайн формат заявили «Политех», «Вышка», ИТМО и другие вузы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний