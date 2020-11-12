В Петербурге 25% государственных вузов ушли на дистант

В Петербурге 25% вузов перешли на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 12 ноября.

В Москве в онлайн перешли 21% вузов. Накануне Фальков подписал приказ, согласно которому все подведомственные минобрнауки вузы Петербурга и Москвы переходят на удаленку до 6 февраля 2021 года. Глава ведомства уточнил, что решение было принято по многочисленным просьбам студентов.

В Северной столице первой ушла на дистант Духовная академия, затем о переводе студентов в онлайн формат заявили «Политех», «Вышка», ИТМО и другие вузы.