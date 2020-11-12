Жители Ленобласти смогут лечиться от COVID-19 в петербургских больницах. И наоборот
Петербург и Ленобласть стирают границу между регионами в части лечения от коронавируса. Жители одного региона смогут проходить лечение как в своих стационарах, так и в медучреждениях соседа. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Смольного.
«В борьбе с распространением коронавирусной инфекции Петербург объединяет усилия с Ленинградской областью. Мы — два самостоятельных субъекта Федерации, но единая агломерация. Не закрываемся друг от друга и не делим жителей на своих и чужих», — цитирует пресс-служба слова губернатора Александра Беглова, сказанные в эфире телеканала «Россия -24».
Петербуржцы, которые находятся в Ленобласти, смогут лечиться в областных стационарах, а жители области — в петербургских. К такому соглашению пришли главы двух регионов.
Напомним, с 16 ноября по 15 января в Петербург возвращается обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Кроме того, любые мероприятия численностью более 50 человек должны быть согласованы со Смольным и Роспотребнадзором.