Жители Ленобласти смогут лечиться от COVID-19 в петербургских больницах. И наоборот

Петербург и Ленобласть стирают границу между регионами в части лечения от коронавируса. Жители одного региона смогут проходить лечение как в своих стационарах, так и в медучреждениях соседа. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

«В борьбе с распространением коронавирусной инфекции Петербург объединяет усилия с Ленинградской областью. Мы — два самостоятельных субъекта Федерации, но единая агломерация. Не закрываемся друг от друга и не делим жителей на своих и чужих», — цитирует пресс-служба слова губернатора Александра Беглова, сказанные в эфире телеканала «Россия -24».