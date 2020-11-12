Лисовец: В Петербурге не хватит никаких коек, если продолжит расти заболеваемость. Переболеем все

«В настоящее время понятно, что если будет развиваться неблагополучный вариант, не как это произошло весной — резкий подъем и резкое снижение, а нарастать будет число заболевших и далее, до новогодних праздников, то никаких коек, конечно, не хватит в таком случае. Поэтому акцент должен быть смещен на амбулаторное звено. Это понятно Минздраву, правительству Российской Федерации и нам тоже», — заявил он в эфире «Фонтанки».

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 12 ноября заявил, что за вчерашний день в Петербурге было госпитализировано больше 800 пациентов.

Поэтому сейчас, по его словам, предпринимаются меры по увеличению объемов тестирования, чтобы начинать лечение быстрее и не доводить до госпитализации. И изолировать опасных пациентов от окружающих как можно раньше.

«Конечно, при условии пока малой доступности вакцины все равно переболеем все, — заявил Лисовец. — Но введение ограничительных мероприятий, изоляция, позволят растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения».

Как писала «Фонтанка», за сутки в Северной столице заболели еще 1667 человек, а умерли 68.

Прямой эфир с участием Дмитрия Лисовца продолжается в эти минуты — следите за ним на «Фонтанке».