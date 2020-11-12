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12.11.2020 18:38
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Лисовец: В Петербурге не хватит никаких коек, если продолжит расти заболеваемость. Переболеем все

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 12 ноября заявил, что за вчерашний день в Петербурге было госпитализировано больше 800 пациентов.

«В настоящее время понятно, что если будет развиваться неблагополучный вариант, не как это произошло весной — резкий подъем и резкое снижение, а нарастать будет число заболевших и далее, до новогодних праздников, то никаких коек, конечно, не хватит в таком случае. Поэтому акцент должен быть смещен на амбулаторное звено. Это понятно Минздраву, правительству Российской Федерации и нам тоже», — заявил он в эфире «Фонтанки».

Поэтому сейчас, по его словам, предпринимаются меры по увеличению объемов тестирования, чтобы начинать лечение быстрее и не доводить до госпитализации. И изолировать опасных пациентов от окружающих как можно раньше.

«Конечно, при условии пока малой доступности вакцины все равно переболеем все, — заявил Лисовец. — Но введение ограничительных мероприятий, изоляция, позволят растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения».

Как писала «Фонтанка», за сутки в Северной столице заболели еще 1667 человек, а умерли 68.

Прямой эфир с участием Дмитрия Лисовца продолжается в эти минуты — следите за ним на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

rastaman
А вы кладите в больницы тех, кому это действительно нужно.
А не людей с температурой 37.
Spp
Сейчас разговаривала с сестрой по телефону, она очень расстроена(. На днях умерла ее подруга, ей не было и сорока лет. В первых числах ноября умер ее отец, они с матерью также заразились. Подруга была беременна, на 7 месяце. Состояние их обеих ухудшилось, госпитализировали с поражением легких 75%. Врачи приняли решение кесарить и спасли ребенка. Мать не спасли. Через 2 дня умерла и бабушка, на ивл. Ребенок лежит в баракамере, сирота((.
Идиоты все те, кто повторяет "Да ничего страшного! Да всегда так было и ничо!"
Последний раз так было 100 лет назад при испанке. Только что антибиотиков не было, поэтому и умирало немного побольше людей.
mwr
Что значит "переболеем все"? При сегодняшней смертности от коронавируса это означает, что власти хотят убить от 300 до 500 тысяч горожан. Хотя меры что делать в таких случаях (когда нет лекарств от болезни) известны много сотен лет: карантин - закрыть все кроме жизнеобеспечения, запретить перемещение и общение людей - в общем всё все то что сделал Китай, победив коронавирус за несколько месяцев. А у нас трусы у власти будут убивать людей
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