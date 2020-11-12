Колбаса и вакцина «Калашников». Оружейники нацелились на новые рынки

Концерн «Калашников» регистрирует торговый знак для анчоусов, грибов, вакцин и аппаратов ИВЛ. Соответствующая заявка появилась на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Из заявления следует, что «Калашников» хочет зарегистрировать свой товарный знак по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг. Во-первых, это фармацевтические препараты, медицинские приборы и продовольственные товары. В случае успеха он сможет производить лекарства и БАДы, аппаратуру для анализов крови, лечения глухоты, лучевой терапии, а также реанимации и физиотерапии. Во-вторых, в списке заявлены продукты питания, такие как анчоусы, арахис, гуакамоле, грибы, креветки, моллюски, сало, салаты, колбаса кровяная и многое другое.
По состоянию на 12 ноября заявка находится в стадии «экспертизы заявленного обозначения».
Как писала «Фонтанка», в ноябре у «Калашникова» появился новый владелец — бывший замминистра транспорта Алан Лушников.
«Калашников» — один из крупнейших производителей вооружений в РФ, на него приходится около 95% производства стрелкового оружия в стране. Исторически стрелковое вооружение — главное направление деятельности концерна, однако в последние годы он также занялся производством высокоточных вооружений, беспилотников, а также военных и гражданских катеров. Кроме них в официальном интернет-магазине оружейного концерна можно купить одежду, сувениры и посуду под фирменным брендом.