ДТП с большегрузом на юге Петербурга днем 12 ноября вновь напомнило очевидцам фильм «Пункт назначения». На этот раз на дороге оказались металлические опоры освещения. Проезд затруднен.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовик Mercedes при повороте с Дунайского проспекта на Московское шоссе не удержал в кузове свой груз. Судя по фото, металлические опоры, опрокинув борт шаланды, высыпались на проезжую часть. Причем произошло это прямо на пешеходном переходе.