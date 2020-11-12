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12.11.2020 16:42
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Шаланда разгрузилась на повороте с Дунайского на Московское шоссе, вывалив опоры освещения на проезжую часть

ДТП с большегрузом на юге Петербурга днем 12 ноября вновь напомнило очевидцам фильм «Пункт назначения». На этот раз на дороге оказались металлические опоры освещения. Проезд затруднен.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовик Mercedes при повороте с Дунайского проспекта на Московское шоссе не удержал в кузове свой груз. Судя по фото, металлические опоры, опрокинув борт шаланды, высыпались на проезжую часть. Причем произошло это прямо на пешеходном переходе.

Шаланда и рассыпавшиеся опоры перекрыли два ряда по Московскому шоссе. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке изрядно затруднено, и заторы копятся со всех сторон.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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