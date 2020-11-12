13-летняя фигуристка из России первой в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе
Очередное достижение совершила одна из подопечных московского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На этапе Кубка России в Казани среди юниоров 13-летняя фигуристка Софья Акатьева чисто исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.
В результате спортсменка завоевала золотую медаль, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 231,44 балла.
Второе место по итогам этапа в Казани заняла 12-летняя ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, в мае покинувшая группу Тутберидзе (197,45 балла в сумме). Третьей стала 13-летняя Алина Горбачева, представляющая Тверскую область (193,68).
В мае другая ученица Тутберидзе, перешедшая в потом к Евгению Плющенко, Александра Трусова, была вписана в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летнюю спортсменку отметили за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.