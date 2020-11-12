FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 16:27
1
Печать

13-летняя фигуристка из России первой в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе

Очередное достижение совершила одна из подопечных московского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. На этапе Кубка России в Казани среди юниоров 13-летняя фигуристка Софья Акатьева чисто исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.

В результате спортсменка завоевала золотую медаль, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 231,44 балла.

Второе место по итогам этапа в Казани заняла 12-летняя ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, в мае покинувшая группу Тутберидзе (197,45 балла в сумме). Третьей стала 13-летняя Алина Горбачева, представляющая Тверскую область (193,68).

В мае другая ученица Тутберидзе, перешедшая в потом к Евгению Плющенко, Александра Трусова, была вписана в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летнюю спортсменку отметили за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Упражнения, подвластные, только, детям - гимнастика на льду. Вот пусть соревнуются, только между собой 12-16 летние в юниорских Кубках/Чемпионатах.
Фигурное катание, это, когда на льду Женщины и Мужчины.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний