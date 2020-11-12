Ozon уладил спор со Сбером на миллиард рублей

Интернет-магазин Ozon урегулировал спор со Сбербанком на 1 млрд рублей без суда. Об этом 12 ноября сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу компании.



«Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат», — говорится в совместном заявлении Ozon и Сбера.



Ранее в проспекте эмиссии, опубликованном перед первой публичной продажей акций (IPO) в США, Ozon заявил, что готовится к возможному суду со Сбером из-за разрыва соглашения о намерениях, которое ранее заключили с банком компания и ее основные акционеры — фонд Baring Vostok и АФК «Система». В чем суть договоренностей и что именно произошло между компаниями, пока неизвестно, но за разрыв соглашения Сбер требовал выплатить 1 млрд рублей.

