В суд ушло дело транспортных полицейских, сбывавших наркотики ради раскрытия преступлений

«Установлены все обстоятельства совершенного преступления, собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ 12 ноября.

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников транспортной полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения.

В ведомстве также добавили, что в отношении еще одного бывшего полицейского уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его болезнью.

Помимо этого завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении их подельника.

Как ранее писала «Фонтанка», осенью 2018 года капитан полиции Алексей Истомин, майор Юрий Афанасьев и майор Владимир Юрашев, будучи сотрудниками транспортной полиции Финляндского линейного отделения МВД России, придумали, как завысить количество выявленных ими преступлений. Для реализации задуманного они привлекли ранее судимого по «наркотической» статье Антона Дужика. Последнему вручили запрещенные вещества и отправили искать потенциальных «покупателей». Однако до совершения сделки не доходило, так как заинтересованных в покупке задерживали и оформляли протоколы, а дилер свободно покидал место преступления.

Истомина и Афанасьева на время следствия определили в изолятор. Юрашева и Дужика отправили под домашний арест.