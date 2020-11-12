Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически продлевают до конца года. Как их получить?

Общая сумма субсидий, которые с начала года выделили петербуржцам на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 905 млн рублей. Возможность их получения в беззаявительном порядке продлевают из-за распространения коронавируса.



Обычно субсидии выдаются на шесть месяцев, а для продления выплаты на следующие полгода нужно снова подавать документы. Из-за коронавируса ограничения в сроках сняли до 1 октября, выплаты продлевались автоматически. Теперь эту меру растягивают до конца года.



Кто может претендовать на выплаты

