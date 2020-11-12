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12.11.2020 14:12
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Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически продлевают до конца года. Как их получить?

Общая сумма субсидий, которые с начала года выделили петербуржцам на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 905 млн рублей. Возможность их получения в беззаявительном порядке продлевают из-за распространения коронавируса.

Обычно субсидии выдаются на шесть месяцев, а для продления выплаты на следующие полгода нужно снова подавать документы. Из-за коронавируса ограничения в сроках сняли до 1 октября, выплаты продлевались автоматически. Теперь эту меру растягивают до конца года.

Кто может претендовать на выплаты

В Петербурге субсидии предоставляют тем, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют больше 14% от совокупного дохода семьи. Мера также распространяется на граждан Белоруссии и Киргизии.

Как подать заявление

Тем, кто получал субсидии раньше, их продлевают автоматически.

Те, кто обращаются за услугой впервые, могут подать заявление либо в отделениях МФЦ, либо на портале государственных и муниципальных услуг Петербурга, либо через СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» — в пунктах приема граждан или направив письменное заявление почтой.

Какие документы нужно предоставить

В списке необходимых:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие право владения и пользования жилым помещением по адресу регистрации;

копии счетов на оплату ЖКУ за последний месяц;

сведения, подтверждающие право на льготы, меры социальной поддержки и компенсации;

сведения о доходах заявителя и членов его семьи;

для граждан Белоруссии и Киргизии — нотариально заверенные копии документов, подтверждающих гражданство, либо их оригиналы.

Как получить выплаты

Субсидию можно получить двумя способами по выбору: ее перечисляют либо на банковский счет, либо через Почту России по месту жительства. Деньги поступают до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

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