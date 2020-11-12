Коронавирус урезал «Доктора Кто». Из-за пандемии создатели сериала пожертвуют длительностью
В новом, 13-м сезоне сериала «Доктор Кто», о начале съёмок которого сообщает Би-би-си, будет всего 8 серий. Укороченный формат, по данным издания ScreenRant, связан с пандемией коронавируса.
«В этот очень странный год команда «Доктора Кто» сотворила чудеса, чтобы запустить производство сериала. Учитывая сложность создания «Доктора Кто» и новые строгие рабочие протоколы в условиях пандемии COVID-19, нам потребуется немного больше времени, чтобы снять каждый эпизод. <...> Будьте уверены: амбиции, юмор, веселье и страхи, которые вы ждёте, — останутся», — объяснил решение шоураннер проекта Крис Чибналл.
По его словам, команда решила пожертвовать длительностью в пользу качества. Ожидается, что производство займёт около девяти месяцев, а сериал выйдет в конце 2021 года.
Напомним, воплощением Доктора Кто в 11-м сезоне впервые стала женщина. Эту роль играет британская актриса Джоди Уиттакер, сменившая Питера Капальди, который был Доктором с 2014 по 2017 год. Сериал выходит с 1963 года, он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный.
Сообщается, что до выхода нового сезона будет готов праздничный спецвыпуск «Революция далеков». Точная дата выхода на экраны пока что не определена.