На фестивале Comic Con представили тизер-трейлер нового сезона «Доктора Кто». Ролик также появился в Сети. Зрители увидели актрису Джоди Уиттакер в роли главного персонажа, а также её спутников. Они проходят через облако тумана, летят над лесом в суперкостюмах и отчаянно зовут друг друга. Как пишет The Verge, пандемия подтолкнула съемочную группу сделать то, за что они не брались ранее, и «посвятить целый сезон одной истории». Каждый эпизод сценарист Крис Чибнелл сравнил с отдельной «главой», из которых в результате выстроится цельное произведение.



Отмечается, что в новом сезоне действия будут развиваться быстрее обычного, и зрителя сразу же погрузят в приключения. Персонажи побывают в разных местах, встретят огромное количество монстров и других персонажей. «Я думаю, что это определенно самая амбициозная вещь, которую мы делали», — уверен Чибнелл. Подробности сюжета пока что не разглашаются.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcOkA2Xmk1valTOWSyKyp4g" target="_blank" class="io-leave-page _">Doctor Who</a>/YouTube