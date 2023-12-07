Три реанимобиля для «Доктора Кто»: помогут ли культовому сериалу рождественские спецэпизоды?

Фото: кадр из трейлера / Doctor Who / YouTube Поделиться Поделиться





На канале BBC One и стриминге Disney + выходят рождественские спецвыпуски сериала «Доктор Кто», приуроченные к юбилею: сериалу исполнилось ровно 60 лет. «Фонтанка» посмотрела первые два и задумалась о судьбе сериала.

Автор: трейлер / Doctor Who / YouTube

В ноябре 1963-го весь мир гудел, обсуждая убийство президента Кеннеди. Из-за этого в Великобритании почти незамеченной прошла премьера нового сериала на канале Би-би-си: «Доктор Кто». Первый эпизод пришлось даже повторить спустя неделю: наконец, зрители смогли сосредоточиться на приключениях странного человека, называющего себя Доктором, который со своими спутниками внезапно очутился в каменном веке. Так негромко начался один из самых культовых сериалов нашего времени про одного из Повелителей Времени, чудака-инопланетянина с добрым сердцем (точнее, двумя), который в своей машине времени — звездолете Тардис (который для непосвященных выглядит как обычная синяя полицейская будка) путешествует во времени и пространстве, помогая тем, кто в беде.

По сюжету, Доктор не умирает, а перерождается в новом облике (так объясняется смена исполнителей главной роли). И сериал, подобно своему герою, тоже претерпевает вечные трансформации: почти сорок сезонов, восемьсот серий; в 1989-м году «Доктор» был закрыт, перезапустился в 2005-м… Вот сейчас, к юбилею, произошло тоже что-то вроде маленького перезапуска: к работе над сериалом вернулся его классический шоураннер Рассел Т. Дэвис, а к главной роли — Дэвид Теннант, как и основной костяк сопутствующего каста: его спутница Донна (Кэтрин Тейт) и её семья.

Правда, считается, что это не Десятый Доктор, которого в 2005–2010 годах играл Теннант, а новый, Четырнадцатый, но положа руку на сердце — кого это волнует, кроме самых хардкорных фанатов. Главное, что он, как Карлсон, вернулся. 25 ноября в первом специальном выпуске «Звездный зверь» Доктор разбирается с прибытием на Землю очаровательного пушистого зверька Мипа, за которым гонятся злобные пришельцы. 2 декабря в следующей серии, «Дикая синяя даль», Доктор вместе с Донной попадает на край вселенной в заброшенный звездолет и пытается расследовать его историю; а 9 декабря зрителей ждет еще третий эпизод, «Смешок», в котором, по слухам, Доктор будет справляться с нашествием на землю гоблинов.

Фото: кадр из трейлера / Doctor Who / YouTube Поделиться Поделиться





Просмотры уже взлетели до небес, что твой Тардис: сообщают, что тот же «Звездный зверь» собрал аудиторию в пять с лишним миллионов человек. С рождественского спецвыпуска 2019 года это лучшие цифры по просмотрам.

Все это, как обычно, напоминает смесь «Алисы в стране чудес», «Автостопом по галактике», «Маппет-шоу» и «Шерлока Холмса», смешать и взболтать. Мип похож на зверюшек Джима Хенсона и успешно прячется среди игрушек: правда, вся его милота оказывается несколько надуманной, и вообще все переходит в сплошную перестрелку, которая, пожалуй, несколько затянута. К тому же фабула взята из давнишнего комикса, так что настоящие фанаты не дождутся здесь сюжетных твистов.

Фото: кадр из трейлера / Doctor Who / YouTube Поделиться Поделиться





Более связно выглядит «Дикая синяя даль»: тут Доктору с Донной попадутся их двойники, одновременно забавные и жуткие, раздувающиеся до невероятных размеров. Зато во время схватки с ними героям удается, наконец, разрешить разногласия и выяснить, что же их связывает. По словам шоураннера Дэвиса, тестовая аудитория смотрела эпизод с открытым ртом в состоянии некоторого шока. Про гоблинов мы пока не знаем, но должно быть, (судя по названию эпизода), весело.

Сериал, как его персонаж, стремительно дрейфует от научной фантастики в комедию, затем в детектив и внезапно — притормаживает для искренних и взволнованных разговоров о дружбе и разлуке. Такой жанровый взрыв может ошеломить и сбить с толку новичка: те, кто ждут экшена с пришельцами, будут обескуражены, почему такое внимание уделяется какой-то среднестатистической английской тете с её семейством, почему вообще могущественный путешественник по пространству и времени так вовлечен в отношения с ней. Что здесь интересного?

У всех ипостасей Доктора есть свои верные спутники. Но наверное, это бы не сработало с такой силой, не вернись к своей роли Дэвид Теннант.

Фото: кадр из трейлера / Doctor Who / YouTube Поделиться Поделиться





Он, со своим вечным смешным вихром, с совершенно безумным взглядом, с тонкой вечно изогнутой фигурой, по-настоящему кажется созданием не от мира сего: сейчас ничуть не менее, чем пятнадцать лет назад. Он словно бы не старится (хотя в первом спецвыпуске шутят, что пора бы завязать с костюмами в облипку): похожая роль ему, кстати, не так давно досталась в «Благих знамениях», где он сыграл демона Кроули. И как Кроули при всем адском лукавстве не мог не полюбить людей — и в теннантовском докторе никуда не исчезает глубинное какое-то сострадание и заинтересованность в людях. Он немного как Супермен, но без этой супергеройской напыщенности; или как дон Румата, но без трагического финала; может быть, он — настоящий человек из Кемерово, который «придет и поправит все». Ну или ещё кто-то похожий — литература знает и других сверхлюдей, спустившихся с небес для помощи людям, не так ли.

Подстать ему и Донна, нарочито ординарная, — не банальная, но попросту взрослая женщина со своими взрослыми проблемами, страхами, сомнениями: она-то крепко стоит на нашей Земле (когда не путешествует с Доктором по другим планетам), но при этом способна взглянуть поверх горизонта, увидеть жизнь с другого ракурса и протянуть руку, чтоб поздороваться с чудом.

Фото: кадр из трейлера / Doctor Who / YouTube Поделиться Поделиться





Этот каст не просто излучал химию — он оказался и универсальным, классическим для возрожденного сериала — вкупе с шоураннером Дэвисом, который дарил смысл всему происходящему. В последние годы сериал переживал не лучшие времена — просмотры неуклонно снижались, прежние создатели покидали проект. Ни отличные актёры Смит и Капальди, ни даже гендерный переворот с Доктором-девушкой (её сыграла Джоди Уитакер) не вернули ему былую славу.

Возврат к прежнему составу — это такая довольно-таки откровенная попытка сыграть на ностальгии фанатов-миллениалов, а может, и увлечь новых поклонников-зумеров бесспорными достоинствами старой гвардии. Три эпизода с Теннантом, как сразу три скорых с одним и тем же доктором, пытаются реанимировать эту историю. Получится ли — сказать действительно сложно.