Как Петербург борется с коронавирусом. В гостях у «Фонтанки» — главный доктор Петербурга

В гостях у главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова сегодня, 12 ноября, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.



В программе «Инсайд», которую мы транслируем в социальных сетях, наш гость расскажет о том, в какой ситуации оказался Петербург в разгар второй волны ковидной пандемии.



Мы поговорим о том, что городские власти делают, чтобы сбить рост заболеваний, как спасают жизни наиболее тяжелым больным. Попробуем спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с пандемией в Петербурге и узнаем, выдержит ли городское здравоохранение такую нагрузку.

