Как Петербург борется с коронавирусом. В гостях у «Фонтанки» — главный доктор Петербурга
В гостях у главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова сегодня, 12 ноября, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
В программе «Инсайд», которую мы транслируем в социальных сетях, наш гость расскажет о том, в какой ситуации оказался Петербург в разгар второй волны ковидной пандемии.
Мы поговорим о том, что городские власти делают, чтобы сбить рост заболеваний, как спасают жизни наиболее тяжелым больным. Попробуем спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с пандемией в Петербурге и узнаем, выдержит ли городское здравоохранение такую нагрузку.
Приглашаем наших читателей стать активными участниками дискуссии. Вы можете уже задавать свои вопросы в комментариях, а также непосредственно во время эфира.
Программа «Инсайд» с Александром Горшковым идет в прямом эфире и транслируется в наших группах «ВКонтакте» и Инстаграме.
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