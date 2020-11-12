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12.11.2020 11:46
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Как Петербург борется с коронавирусом. В гостях у «Фонтанки» — главный доктор Петербурга

В гостях у главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова сегодня, 12 ноября, председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

В программе «Инсайд», которую мы транслируем в социальных сетях, наш гость расскажет о том, в какой ситуации оказался Петербург в разгар второй волны ковидной пандемии.

Мы поговорим о том, что городские власти делают, чтобы сбить рост заболеваний, как спасают жизни наиболее тяжелым больным. Попробуем спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с пандемией в Петербурге и узнаем, выдержит ли городское здравоохранение такую нагрузку.

Приглашаем наших читателей стать активными участниками дискуссии. Вы можете уже задавать свои вопросы в комментариях, а также непосредственно во время эфира.

Программа «Инсайд» с Александром Горшковым идет в прямом эфире и транслируется в наших группах «ВКонтакте» и Инстаграме.

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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Спец1
10) ключевой вопрос: Как Вы объясните колоссальную смертность как простых граждан. , так и медработников?
Это нехватка коек, поздняя госпитализация? Неверное терапия? Отсутствие сиз у врачей? Вы осознаете, что это зона Вашей ответственности за жителей города?
Спец1
7) почему у вас 33 штаба по борьбе и население узнает, что планируется ввести должность вашего заместителя, который бы отвечал только за коронавирус? Не думаете ли вы таким образом переложить свою ответственность? Логичнее по заместителям распределить решение менее насущных проблем, а самому (вы же военный медик) отвечать за ключевой вопрос на данный момент?
8) почему решением местного Роспотребнадзора перепрофилируются федеральные учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь? Правомерно ли это?
9) почему за летний относительно спокойный период вы не воспользовались помощью мчс и военных медиков? У них наверняка больший опыт ? Почему мы не слышим голоса главного внештатного инфекциониста города, он у нас есть?
qthappiness
И главный вопрос.
COVID-19 не является индульгенцией, освобождающей от ответственности за жизнь и здоровье пациентов. Кто ЛИЧНО отвечает за качество оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге?
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