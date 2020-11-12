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12.11.2020 09:05
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В Магнитогорске с ОМОНом задержали следователя-клептомана. Он несколько месяцев воровал из «Пятёрочки» пиво и закуску

Магнитогорского следователя полиции задержали за воровство пива и закуски из «Пятёрочки». Как пишет 12 ноября Znak со ссылкой на свои источники, мужчина пользовался кассой самообслуживания, где пробивал дорогой товар как дешёвый, а за алкоголь не платил вовсе. История длилась с июня.

Издание сообщает, что следователь приходил в супермаркет один или с семьёй. Конфеты он пробивал как сухари, фисташки — как лук, пиво же не пропускал через кассу вообще. Сумма ущерба предварительн, около 40 тысяч рублей.

Вычислили сотрудника магнитогорского УМВД в октябре, когда с полки исчезла бутылка дорогого алкоголя. По камерам удалось отследить проделки вора в погонах аж с июня.

«Иногда пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар. Скорее всего, он так делал и до июня, но записи камер не сохранились. Ходил и один, и с женой и ребенком», — рассказал источник сайта.

Вора задерживали с ОМОНом, как опасного преступника, рассказал собеседник.

Уголовное дело по нескольким эпизодам статьи 158 УК РФ («Кража») возбуждено в Правобережном межрайонном следственном отделе СК.

Официально силовики информацию пока не комментируют.

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Комментарии (12)

260860591
Может он просто не умел пользоваться кассой самообслуживания, вот и получались сухарики вместо конфет. А алкоголь на кассе самообслуживания вообще не пробивается, может он честно пытался в штрихкод бутылки тыкать.
kоt-obormot
Лучше бы другого клептомана взяли бы. Со своими друганами вот уж 20 лет остановиться не может.
261219711
Какой же он клептоман, клептомания -это болезнь, здесь другое-жадность!
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