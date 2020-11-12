В Магнитогорске с ОМОНом задержали следователя-клептомана. Он несколько месяцев воровал из «Пятёрочки» пиво и закуску
Магнитогорского следователя полиции задержали за воровство пива и закуски из «Пятёрочки». Как пишет 12 ноября Znak со ссылкой на свои источники, мужчина пользовался кассой самообслуживания, где пробивал дорогой товар как дешёвый, а за алкоголь не платил вовсе. История длилась с июня.
Издание сообщает, что следователь приходил в супермаркет один или с семьёй. Конфеты он пробивал как сухари, фисташки — как лук, пиво же не пропускал через кассу вообще. Сумма ущерба предварительн, около 40 тысяч рублей.
Вычислили сотрудника магнитогорского УМВД в октябре, когда с полки исчезла бутылка дорогого алкоголя. По камерам удалось отследить проделки вора в погонах аж с июня.
«Иногда пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар. Скорее всего, он так делал и до июня, но записи камер не сохранились. Ходил и один, и с женой и ребенком», — рассказал источник сайта.
Вора задерживали с ОМОНом, как опасного преступника, рассказал собеседник.
Уголовное дело по нескольким эпизодам статьи 158 УК РФ («Кража») возбуждено в Правобережном межрайонном следственном отделе СК.
Официально силовики информацию пока не комментируют.