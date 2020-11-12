В Магнитогорске с ОМОНом задержали следователя-клептомана. Он несколько месяцев воровал из «Пятёрочки» пиво и закуску

Магнитогорского следователя полиции задержали за воровство пива и закуски из «Пятёрочки». Как пишет 12 ноября Znak со ссылкой на свои источники, мужчина пользовался кассой самообслуживания, где пробивал дорогой товар как дешёвый, а за алкоголь не платил вовсе. История длилась с июня.

Издание сообщает, что следователь приходил в супермаркет один или с семьёй. Конфеты он пробивал как сухари, фисташки — как лук, пиво же не пропускал через кассу вообще. Сумма ущерба предварительн, около 40 тысяч рублей.

